Capolavori ritrovati: Perugino torna a casa

La Pala di Durante o Pala di Fano firmata da Pietro Vannucci, universalmente noto come il Perugino, rientra in città dopo il prestigioso restauro dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. La Pala di Durante (Madonna in trono con Bambino e Santi e cimasa con Cristo in Pietà) "è uno dei capolavori – spiegano gli organizzatori – del maestro umbro, al suo tempo considerato ‘il primo pittore al mondo’, come lo descrive anche il contratto redatto a Fano".

Si tratta, dunque, di un grande ritorno, "importante e atteso, la degna conclusione delle celebrazioni dei cinque secoli dalla sua morte". La Pala di Durante è un’opera identitaria per la città che prima di rientrare a Santa Maria Nuova sarà oggetto della mostra-dossier "Pietro Perugino a Fano. Primus pictor in orbe" in programma nella Sala Morganti del Palazzo Malatestiano dal 7 dicembre al 7 aprile 2024. La mostra, curata da Anna Maria Ambrosini Massari con Emanuela Daffra, è realizzata dal Comune con l’Opificio delle Pietre Dure e con il contributo della Regione.

Dipinta a olio su tavola, la Pala di Durante "fu eseguita per l’altare maggiore della chiesa di Santa Maria Nuova di San Lazzaro e fu realizzata a più riprese, tra il 1488 e il 1497. È così definita dal nome che compare nell’iscrizione sul piedistallo ai piedi della Vergine: Durante di Giovanni Vianuti, che nel 1485 fece un lascito ai frati Minori Osservanti, il cui convento venne più tardi trasferito nell’attuale sede della chiesa di Santa Maria Nuova. La mostra-dossier consentirà di vedere come mai prima la Pala e ogni sua sezione, attorno a cui saranno disposti resoconti dell’eccezionale restauro e confronti fondamentali, grazie a riproduzioni digitali. In particolare, quello con la cosiddetta ‘pala gemella’, realizzata per l’altare maggiore della chiesa degli Osservanti di Senigallia. Un confronto accattivante, con elementi didattici e scientifici di straordinaria importanza, che porteranno il pubblico dentro le grandi botteghe artistiche del tempo" "Una mostra di con una forte connotazione scientifica – commenta l’assessore alla Cultura Cora Fattori – capace di far comprendere l’importanza della scienza e della ricerca anche in ambito culturale". Al termine della mostra la Pala di Fano tornerà a Santa Maria Nuova dove il Comune investirà 80 mila euro per la sua collocazione e sicurezza.

an. mar.