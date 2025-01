Capolavoro Fermignanese. Corsara e con tre punti d’oro

Marina 1 Fermignanese 3

Sollitto, Burini, Droghini (64’ Mezzanotte), Rossetti, Giovagnoli, Carloni (60’ Cucinella), Sabbatini, Gregorini (79’ Catalani T.), Pierandrei, Daidone (92’ Catalani A.), Massaccesi. All.: Profili.

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi (86’ Ragni), Labate, Giovanelli, A. Fraternali, Mariotti, Cantucci (81’ Patrignani), Bozzi (74’ Lucciarini), L. Fraternali, Izzo (68’ Patarchi), Saydikhan (88’ Surano). All.: Pazzaglia.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 17’ Saydikhan, 51’ Izzo, 65’ Daidone, 73’ Cantucci

Trasferta ostica per la Fermignanese, impegnata sul campo del Marina, quarta forza del campionato. Il Marina parte meglio, pressa alto e la Fermignanese fatica in avvio ad uscire dalla propria metacampo. La partita entra nel vivo e al 17’ la Fermignanese passa: cross di Santi dalla sinistra, la palla viene spizzata da un difensore e finisce sui piedi di Saydikhan, che calcia al volo e trova una splendida rete, la prima in carriera.

Al 51’ contropiede perfetto, Saidykhan manda Cantucci nello spazio, l’esterno salta il diretto marcatore e trova Izzo appostato sul secondo palo con un cross rasoterra, tap-in facile facile e 0-2. Il Marina accorcia le distanze al 65’, con Daidone che risolve una mischia in area. Chiude i conti con un gran goal di Cantucci.