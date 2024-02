’Caporalato’ duro al distributore. Arrestata 57enne, sigilli all’impianto. È quello di Santa Maria dell’Arzilla

Una donna di 57 anni, sposata, residente a Terre Roveresche è stata arrestata l’altro ieri (insieme ad altri due complici) e portata in carcere dalla Guardia di Finanza di Pesaro. Risponde di "caporalato". E’ accusata dalla procura di aver ridotto in schiavitù o quasi una lunga serie lavoratori stranieri adibiti a dei distributori di benzina tra Pesaro (a Santa Maria dell’Arzilla), Senigallia, Monte San Giusto e Ancona. Oggi la donna verrà sottoposta ad interrogatorio di garanzia dal gip di Pesaro. I distributori che gestiva grazie allo sfruttamento dei lavoratori (nigeriani, senegalesi e del Bangladesh) venivano tenuti d’occhio a distanza dai gestori con telecamere varie. Gli impianti garantivano dei grossi guadagni grazie al pagamento ridotto degli stipendi di chi vi lavorava, alcuni anche in nero. Il metodo era questo: "Alcuni dipendenti – scrive la Guardia di Finanza – erano indotti, anche sotto minaccia, a svolgere massacranti turni di lavoro. Non era consentito loro di fruire di riposi, di pause, di giorni festivi, di permessi e ferie. I lavoratori, inoltre, ogni mese erano costretti a richiedere ai propri “datori di lavoro”, in modo supplichevole, il pagamento dello stipendio, che veniva invece corrisposto a piacimento e ben al di sotto del salario minimo previsto dal contratto nazionale di categoria".

Aggiunge la Guardia di Finanza: "Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro e dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme ai colleghi di Ancona e Macerata, hanno arrestato tre persone (due sottoposte alla custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari), titolari e gestori di una rete nazionale di distributori stradali di carburante e al sequestro di quattro impianti stradali (per la provincia di Pesaro e Urbino si tratta del distributore Ewa di Santa Maria dell’Arzilla), tutti nelle Marche per un valore stimato di oltre 2 milioni di euro".

L’operazione è stata denominata “Manda foto” perché i gestori pretendevano di vedere con foto e video se i dipendenti fossero al lavoro. Dice la Finanza: "L’indagine è scaturita nei primi mesi del 2023 da una verifica fiscale in materia di accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi ad un distributore stradale rientrante nella categoria delle cosiddette “pompe bianche”, dette anche “no logo”, ossia distributori di carburante senza marchio. Le indagini effettuate in collaborazione con i carabinieri dell’ispettorato di Pesaro e Urbino hanno permesso di risalire ai responsabili dei reati di caporalato, di estorsione, di truffa e degli illeciti penali in materia di immigrazione e di lavoro, principalmente individuati negli amministratori di un gruppo societario campano che si appoggiavano sulla donna di 57 anni di Terre Roveresche che aveva le funzioni di “caporale”, attiva nel territorio umbro – marchigiano".

Dopo aver posizionato telecamere e cimici nei distributori, gli inquirenti sono riusciti a documentare lo sfruttamento dei lavoratori, "che, sottopagati ed esposti a turni di lavoro incessanti – scrive la Finanza – erano costretti a vivere in sgabuzzini interni ai distributori stradali, in precarie condizioni igienico-sanitarie. Tra l’altro, i lavoratori erano obbligati ad attestare la loro presenza sul posto di lavoro attraverso foto e video che dovevano inoltrare ai loro datori di lavoro. Sono state intercettate conversazioni dove gli indagati davano indicazioni al personale addetto alla manutenzione dei distributori stradali sulle procedure da seguire per manomettere la corretta funzionalità degli impianti di erogazione o su come procedere alla mescola dei vari prodotti petroliferi. I filtri, pur troppo sporchi e intasati, non dovevano essere sostituiti ma forati. Se il carburante immesso in alcune cisterne non era qualitativamente buono, bastava miscelarlo con altra tipologia di carburante o prodotto". Con delle conseguenze per i motori delle auto facilmente immaginabili.

ro.da.