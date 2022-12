Pesaro, cappelletti d’asporto per 365 bisognosi

Cappelletti d’asporto per 365 bisognosi

Tra Natale e Santo Stefano, la mensa di San Paterniano ha distribuito 365 pasti da asporto, oltre a garantire il pranzo di Natale per gli ospiti ucraini della struttura e per altre sei persone che altrimenti sarebbero rimaste sole. Dopo la pausa di 10 dieci giorni per le annunciate difficoltà economiche, tra il 5 e il 14 dicembre, la mensa ha ripreso a funzionare a pieno regime garantendo la distribuzione dei pasti per tutto il periodo delle festività. "Dopo l’8 gennaio – fanno sapere dall’Opera Padre Pio – vedremo se ci saranno le condizioni per andare avanti". Intanto il giorno di Natale il pranzo (tortellini in brodo, bollito, verdure e panettone) è stato consegnato a ben 215 persone con la formula dell’asporto. "Stesso menù anche per le 30 persone – confermano dall’Opera Padre Pio – che hanno partecipato al pranzo allestito nella mensa di via Malvezzi". Ulteriori 150 pasti sono stati distribuiti anche nella giornata di ieri. "Un po’ meno della media – spiegano da San Paterniano – solo perché il giorno prima avevamo fatto porzioni più abbondanti del solito". Su cosa accadrà dopo l’8 gennaio non si sbilanciano all’Opera Padre Pio: in mancanza di aiuti non è esclusa una nuova sospensione...