Cappellini lancia la candidatura

I tempi stringono. Martedì 2 settembre, alle ore 11, nella sala rossa in Comune a Pesaro, avverrà la presentazione dei candidati alle regionali, membri della lista “Progetto Civico Avanti con Ricci“. Domenica scorsa, a metà pomeriggio tra le sedute del ristorante “Baia del Sol a Pesaro“, Giovanna Cappellini ha anticipato la presentazione di gruppo, spiegando le ragioni di una sua candidatura nella lista “riformista“ della coalizione di centrosinistra.

Cappellini, membro del cda di Marche Multiservizi dopo aver corso alle ultime amministrative nella lista del sindaco Andrea Biancani, ha illustrato il proprio programma: "La mia campagna non prevederà attacchi di sorta alla controparte – si legge in una nota –, ma si fonderà su precise proposte e contenuti che verranno spiegati e condivisi con i cittadini. Alla presentazione erano presenti il sindaco Andrea Biancani (con lei nella foto), i consiglieri di maggioranza Rocchi, Dominici, Stefano Cioppi e una nutrita delegazione di socialisti della provincia di Pesaro ed Urbino, tra i quali Franco Trappoli, l’ex sindaco di Fano Aldo Darvini, Tiziano Busca e Maria Adele Berti già sindaca di Fratte Rosa, quest’ultimi entrambi candidati con la lista Avanti con Ricci."