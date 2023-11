’Capping’ della discarica: incontro sul progetto di Feronia a Barchi

Un’assemblea pubblica sulla proposta di project financing per il post mortem della discarica di Ca’ Rafaneto (in foto) avanzata recentemente da Feronia srl. L’ha organizzata l’amministrazione di Terre Roveresche insieme al comitato cittadino ‘A difesa del territorio’ e all’impresa sociale ‘Art. 32’ per venerdì sera alle 21 alla sala consiliare ‘Il Castagno’ di Orciano. "Durante l’incontro – puntualizza una nota del Comune - verrà illustrata nel dettaglio la documentazione inoltrata da Feronia circa il progetto di partenariato pubblico privato per la realizzazione della copertura finale (capping) del sito, proposto a Terre Roveresche e agli altri comuni proprietari della discarica e verrà fatto il punto della situazione sulla vicenda inerente il biodigestore che la stessa società vorrebbe realizzare sempre in località Ca’ Rafaneto".

All’incontro interverranno il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli; il presidente di ‘Art. 32’ Alfredo Sadori; Massimo Rondina, direttore tecnico della discarica; il commercialista e revisore contabile Michele Tomasetti; l’avvocato Maria Raffaela Mazzi e il portavoce del comitato ‘A difesa del territorio’ Mauro Biagioli. Gli altri comuni proprietari della discarico sono Mondavio, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Colli al Metauro e Sant’Ippolito. La cittadinanza è invitata a partecipare.