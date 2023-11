Cappotta con l’auto, è salvo

Incidente stradale ieri alle 13 lungo la Fano-Grosseto, corsia monte-mare, tra l’uscita di Fossombrone e Sant’Ippolito. Il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo salendo probabilmente nella cunetta laterale per poi ribaltarsi nella corsia di marcia (in foto). Una carambola che poteva avere effetti drammatici ma che si è risolto con una grande paura per l’automobilista e traffico bloccato per circa un’ora. Infatti c’è voluto tempo per rimuovere l’auto cappottata e caricarla nel carro attrezzi, ripulire la strada e far ripartire il traffico, formata in gran parte da mezzi pesanti. Sul posto, agenti della Polstrada e Anas. Altro incidente a Mondolfo, con un’auto fuori strada ma senza conseguenze per il conducente.