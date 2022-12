Cappuccini, il miracolo è compiuto "La messa qui? Non ci speravamo"

"Doppia gioia - ha esordito così prima di iniziare la messa solenne della Natività, il parroco dei Cappuccini, padre Marzio Calletti – sia per la nascita di Gesù che per l’apertura della chiesa perché non ci speravo. La Provvidenza ci ha aiutato perché pensavamo che si sarebbe riaperta a Pasqua, invece siamo qui per celebrara la messa della veglia: è nato il bambinello". Il tutto è stato possibile grazie all’impresa Mercolini Matteo e Torelli Fabio che ha lavorato sulla chiesa dei Cappuccini che era stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco dopo il terremoto dello scorso 9 novembre. In quell’occasione il comando dei pompieri aveva fatto l’ispezione coi i droni ed aveva fatto transennare l’edificio. E, quindi, inevitabilmente, i fedeli e i parrocchiani sono stati costretti a trasferirsi, per le varie funzioni religiose, nell’adiacente palestra. Infatti le cinque guglie che si trovano nella parte più alta della chiesa, erano in precarie condizioni di stabilità, in particolare le due poste al centro del complesso monumentale e una terza sul lato perimetrale dell’ingresso. Di qui la chiusura.

Per interessamento di tanti sono stati eseguiti i lavori per cercare di rendere agibile la chiesa. Sul posto a lavorare e a dirigere i lavori il 48enne parrocchiano Matteo Mercolini, geometra ma all’occorrenza anche muratore che spiega: "Dalla fine di novembre ci siamo mossi grazie all’interessamento dell’ingegner Riccardo Filiaggi che ha due figli che frequentano la parrocchia e del vice parroco padre Marcello Montanari. E quindi abbiamo deciso di operare seguendo le direttive del Comando dei vigili del fuoco e della Sovrintendenza delle belle arti. I lavori sono stati abbastanza onerosi, una parte sarà recuperata grazie all’assicurazione, una parte sarà a carico della mia impresa e se mancherà qualcosa si farà una raccolta fondi tra i parrocchiani. Ero ottimista di portare a termine il lavoro; poi abbiamo avuto le autorizzazioni per poter rientrare e celebrare la santa messa della mezzanotte nella chiesa gremita di fedeli". Poi padre Marzio, ha concelebrato la messa: "Sì, dopo le quattro domeniche di Avvento che hanno segnato il passo, è arrivato il S. Natale. Occorre mettere quella Esse puntata davanti al sostantivo Natale perché vogliamo che faccia riferimento al Mistero dell’Incarnazine e non soltanto ad un tempo più o meno indefinito di feste che non hanno niente in comune con la festa perché "oggi è nato nella città di Davide un sakvatorem che è il Cristo Signore". In un tempo così disorientato e avvolto dal buio dell’indifferenza occorre che risuonino le parole di Isaia: "Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse". Queste luci siamo e vogliamo essere noi, accese dalla speranza che non deve mai venire meno, neppure in tempi difficili. Accendiamo queste luci, partendo dal Presepe, dal Verbo fatto Carne, dall’Eucaristia e allora sarà Natale!". A proposito del Presepe padre Marzio ha così concluso: "Vedete che in questa chiesa il Presepe non c’è perché gli uomini della parrocchia lo hanno allestito nella palestra dove fino a ieri abbiamo celebrato le funzioni religiose. Ora che la santa messa è finita andiamo tutti in Palestra".

