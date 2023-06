"Cappuccini-Mazzaferro via... marciapiedi"

La viabilità pedonale: un problema che affligge Urbino fin da quando sono sorte le prime case fuori dalle mura, ma che gradualmente si sta attenuando a suon di marciapiedi. Il prossimo in arrivo è quello dal bivio dei Cappuccini a Mazzaferro.

"Vorrei terminare il mio mandato lasciando una viabilità pedonale adeguata verso Mazzaferro, Gadana, Cesane e Pallino – dice il sindaco Maurizio Gambini –. Già negli anni passati si sono realizzati i marciapiedi verso Gadana, quello dall’autostazione all’ospedale e quello dal Consorzio a San Bernardino. Il più urgente ora era quello verso Mazzaferro, che è già stato appaltato, per cui è una questione di mesi. Il camminamento partirà dall’incrocio dei Cappuccini, dove termina quello che proviene dal Mercatale, e giungerà fino all’inizio di Mazzaferro, precisamente al supermercato Famila, costeggiando la statale sul lato sinistro, per un costo di un milione e quattrocentomila euro. In parte sarà su terra, in parte a sbalzo e durante il cantiere verrà istituito il senso unico alternato per diversi mesi. Un disagio purtroppo necessario".

Il bisogno di marciapiedi però non si esaurisce qui: sono varie le strade frequentate dai pedoni che meriterebbero protezione: "Nelle nostre intenzioni – prosegue il sindaco – dovrà seguire un camminamento Piantata-Pallino, fino al Giardino della Galla, che passerà accanto all’eliporto (ormai quasi ultimato, manca solo l’illuminazione) e al santuario del Sacro Cuore. Poi un marciapiede Consorzio-autostazione, che connetta dunque quelli già esistenti verso le Cesane e verso l’ospedale. Accanto a quest’ultimo marciapiede, nella curva cosiddetta di “Federici“, abbiamo considerato che ci sarebbe un’ottima area da adibire a posteggio per i camper. Speriamo di dare concretezza anche a questo progetto".

Sul fronte viabilità stradale invece, per un importo di cinque milioni, sarà realizzata una nuova strada tra la zona residenziale di Fontesecca e il bocciodromo, sotto il liceo Laurana. Una arteria alternativa che avrà la funzione di snellire il traffico sull’asse principale delle vie Guido da Montefeltro–Comandino. Il lavoro sarà fatto a stralci e comprenderà anche un rifacimento totale di via Pablo Neruda, strada al cui termine si trova la zona sportiva di Varea, che verrà ampliata con anelli per footing, spogliatori, campi da padel e nuove tribune per il campo da calcio e verrà dotata di un impianto fotovoltaico sopra il bocciodromo.

Giovanni Volponi