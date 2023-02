Caprazzino darà l’addio all’imprenditore Salvatore Migiani

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 a Caprazzino di Sassocorvaro Auditore i funerali di Pasquale Migiani, co-fondatore di una delle realtà economiche più importanti del territorio marchigiano, ovvero il gruppo industriale “Saltarelli e Migiani“.

Pasquale Migiani, 87 anni, ha avuto un ruolo importante nello sviluppo del mondo agricolo provinciale operando, dal 1960 nella produzione, trasformazione e commercio dell’erba medica. Protagonista del periodo pionieristico della rinascita economica sin dal dopoguerra, ha profuso ogni sforzo per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree rurali trasmettendo l’amore per la terra e l’ideale di costruzione di un mondo migliore. "Uomo onesto e sincero – è ricordato dai suoi famigliari, dipendenti e collaboratori – con profonda stima e immenso affetto". A ricordarlo l’amministrazione comunale, "ci stringiamo al dolore della famiglia e dell’azienda. Il territorio perde una figura importante, una persona lungimirante che ha creduto nella ricchezza e potenzialità del Montefeltro. Grazie per aver portato Caprazzino e il comune di Sassocorvaro-Auditore nel mondo", commenta il sindaco Daniele Grossi.

fra. pier.