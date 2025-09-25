Carabiniere eroe salva aspirante suicida: “Soddisfazione enorme vederlo tornare a vivere”

Pesaro, 25 settembre 2025 – Non era in servizio, ma l’istinto da carabiniere non conosce orari. Il maresciallo Andrea D’Ortona, 52 anni, vicecomandante della Stazione di Montecchio di Vallefoglia, ha salvato la vita a un 60enne che aveva tentato di impiccarsi nella tavernetta di casa. Dopo una giornata di lavoro e appena rientrato nella sua abitazione nella frazione di Villa Betti, ha sentito le urla dei vicini: in pochi secondi era già sul posto, ha tagliato la corda, avviato le manovre di rianimazione e usato il defibrillatore fino all’arrivo del 118. Un intervento fuori orario che ha fatto la differenza tra la vita e la morte. L’uomo adesso è in prognosi riservata all’ospedale di Pesaro.

Maresciallo, cosa è accaduto esattamente?

“Ero appena tornato a casa verso le 19,30. Ho sentito delle urla disperate e sono uscito: alcuni vicini mi hanno indicato la tavernetta di un’abitazione a dieci metri. Dentro c’era la moglie che tentava di sorreggere il marito, appeso con una cinghia legata alla cavità di sfogo della cucina. Ho preso un coltello e tagliato la corda. Poi ho adagiato l’uomo a terra e iniziato subito il massaggio cardiaco, mentre chiedevo di chiamare il 118”. Quali sono stati i momenti cruciali del soccorso?

“Il volto era già violaceo, non sentivo polso. Ho iniziato le compressioni, circa 50 alla volta. Nel frattempo, i vicini hanno portato il defibrillatore dal circolo della frazione: l’ho applicato, ma l’autodiagnosi diceva di continuare con il massaggio. Ho proseguito per oltre venti minuti, fino all’arrivo dei vigili del fuoco e poi dell’ambulanza medicalizzata. Quando l’uomo ha ripreso colore e ha iniziato a vomitare ho capito che c’era una speranza concreta”.

Che sensazioni ha provato vedendo i primi segni di ripresa? “In quel momento ho pensato che tutti gli sforzi non fossero stati vani. È stata una soddisfazione enorme”.

Mai vissute prima situazioni simili fuori dal servizio?

“No, mai. In servizio sì, l’anno scorso mi era già capitato di defibrillare e fare massaggio cardiaco. Ma da civile, appena rientrato a casa, non mi era mai successo”.

Quanto ha contato la sua preparazione?

“Ho frequentato corsi specifici e quelle tecniche sono state decisive, ma non ero solo: i vicini si sono prodigati, qualcuno era in contatto col 118, altri hanno aiutato a sollevare e tenere fermo l’uomo. È stato un lavoro di squadra”.

Ha 34 anni di servizio. Cosa le ha insegnato questa esperienza?

“Che non bisogna mai esitare. L’essere carabiniere ti porta ad avere sangue freddo e a non tirarti indietro davanti a nulla. È un valore aggiunto, ma credo che tutti dovremmo conoscere almeno le basi della rianimazione: può decidere tra la vita e la morte”.