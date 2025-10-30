Carabinieri, arresti a raffica. E il cane pastore azzanna e atterra il pusher in fuga

Dieci arresti in 9 giorni, aggiornati agli ultimi due, fatti ieri. Quando a Pesaro arrivano i carabinieri della Sio, la Squadra di intervento operativo in forza al Battaglione Toscana e in supporto alla Compagnia di Pesaro, al Miralfiore è un fuggi fuggi generale dei pusher. Martedì scorso, al Parco della Resistenza (zona stazione) i militari hanno fatto altri due arresti: un giovanissimo, 18enne, che abita a Pesaro da 3 anni, in possesso di 8 dosi in tutto tra cocaina, hashish e ecstasy (ha patteggiato 6 mesi, difeso da Marco Vitali) e un altro, 20 anni, residente a Urbino, anche lui preso al Parco della Resistenza. In quest’ultimo caso con una dinamica degna di nota, perché chiama in causa One, il cane pastore belga di 8 anni, quindi ’militare’ ormai esperto, del Nucleo cinofili di Pesaro.

La dinamica è questa. Uno dei carabinieri ferma il ventenne, che il cane aveva già puntato. Gli dice di tirare fuori la droga. Il ventenne inizia a scappare, il militare lo rincorre ma cade. Lascia il guinzaglio. Il cane prosegue da solo, raggiunge subito il pusher e lo azzanna a una gamba, atterrandolo. Poi i colleghi militari della Sio lo raggiungono e lo bloccano. Anche per lui arresto convalidato, obbligo di firma e processo aggiornato.

A conferma dell’importanza dell’azione dei carabinieri, ieri mattina, il prefetto, Emanuela Saveria Greco ha voluto incontrare personalmente i carabinieri impiegati nelle operazioni di controllo straordinario del territorio. Il prefetto ha quindi rivolto ai Carabinieri della Sio del 6° Battaglione Toscana alcune domande sulle operazioni svolte negli ultimi giorni, che hanno portato agli arresti e sequestri citati, "ringraziandoli – si legge in una nota – per la professionalità e l’equilibrio dimostrati, sottolineando come tali risultati concorrano ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini pesaresi".

Il bilancio degli ultimi controlli (al parco “Miralfiore” e zone limitrofe alla stazione ferroviaria) è il seguente: oltre ai 10 arresti, denunciate a piede libero tre persone, sequestrati 15 grammi di eroina, 6 grammi di cocaina 60 grammi di hashish, oltre a un piccolo quantitativo di pasticche di ecstasy e due coltelli. In totale sono stati 80 i militari impiegati, dal 13 al 29 ottobre, che hanno controllato 130 persone e 35 mezzi.

Alessandro Mazzanti