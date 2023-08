Carabinieri, cambi al vertice

Da lunedì prossimo cambio al vertice alla stazione dei carabinieri di Terre Roveresche e nuovo inserimento in quella di San Costanzo. L’attuale comandante di Terre, Antonio Meduri prenderà servizio nella caserma sancostanzese in affiancamento al luogotenente carica speciale Roberto Stefani, per assumerne poi il comando da gennaio 2024, quando Stefani si potrà godere la meritata pensione, mentre al suo posto arriverà il nuovo responsabile Domenico Pellegrino, che ora è alla guida della stazione di Mondolfo.

Arruolatosi nell’Arma l’8 gennaio 1993, il maresciallo maggiore Pellegrino è comandante a Mondolfo dal 2005 e in precedenza ha ricoperto incarichi a Monte Porzio, a Marotta e nel Nucleo operativo radiomobile di Fano e nel 2021 ha fatto anche un’esperienza di oltre 8 mesi in Kosovo come addetto alla cooperazione civile e militare, distinguendosi sempre per la grande abnegazione e professionalità.

Stesse prerogative che hanno via via scandito la carriera di Meduri, anche lui entrato nell’Arma nel ‘93 (a settembre) e approdato nel dicembre 2020 a Terre Roveresche (la caserma si trova nel municipio di San Giorgio di Pesaro, ndr) dopo una serie di ruoli ricoperti a Tricase, in provincia di Lecce, a Milano Marittima, a Riccione e a Saltara di Colli al Metauro, dov’è stato il vice del luogotenente carica speciale Antonello Pannaccio. Già dopodomani, in caserma a San Giorgio ci sarà una sobria cerimonia di passaggio di consegne tra Meduri e Pellegrino, alla presenza del capitano della Compagnia di Fano, Maximiliano Papale, e del sindaco Antonio Sebastianelli. Durante la quale non è escluso che si parli anche della situazione di sotto organico in cui si trova la stazione di Terre Roveresche, dove, a fronte di 6 militari previsti, ne sono presenti soltanto 3, per un territorio che si estende, è bene ricordarlo, su ben quattro ex comuni: oltre a San Giorgio, Piagge, Orciano e Barchi. Condizione decisamente migliore a San Costanzo, con 5 carabinieri assegnati e altrettanti presenti. A Mondolfo, al momento, il ruolo di comandante sarà assunto dal maresciallo capo Davide Paterniani.

Sandro Franceschetti