Carabinieri cinofili: controlli a tappeto contro la droga

Boschi passati al setaccio con l’ausilio dei cani cinofili. E’ accaduto anche ieri, con i carabinieri che sono entrati al Miralfiore dove da giorni stazionano cartelli con il divieto di accesso all’altezza dei sentieri che portano nel cuore del parco. Una sorta di monito per gli spacciatori e per chi va al parco per acquistare droga negli angoli più nascosti. I carabinieri hanno posizionato l’auto nei pressi del bar e quindi hanno battuto in lungo e in largo l’area fino alla tarda mattinata, nelle ore in cui gli acquirenti delle sostanze stupefacenti arrivano per l’acquisto quotidiano. Uno spacciatore è stato fermato: "Vogliamo ringraziare – dice Andrea Boccanera presidente dell’associazione Gulliver che gestisce la trattoria sociale del parco – i carabinieri per il loro impegno, già dal primo maggio li abbiamo visti all’opera e stiamo vedendo il cambiamento. La situazione è molto più tranquilla".

d.e.