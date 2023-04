Carabinieri in classe per le lezioni di legalità

Si è parlato di cultura della legalità in una serie di incontri avvenuti giorni fa tra i carabinieri della Compagnia di Fano e gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Donati“ e dell’Istituto Comprensivo “Fratelli Mercatini“ di Fossombrone. Oltre 600 studenti delle classi seconda e terza superiori e delle classi quinte della primaria hanno partecipato con molto interesse. L’obiettivo era promuovere nei giovani la cultura della legalità e gli alunni intervenuti, assieme agli insegnanti, hanno discusso su vari temi coi carabinieri toccando temi di attualità come il bullismo, il cyberbullismo, la sicurezza stradale, i rischi della rete e gli effetti derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti e dall’abuso di alcool. Grande attenzione ha richiamato in particolare il cyberbullismo. I militari dell’Arma hanno illustrato le principali attività che ogni giorno svolgono in tutto il territorio nazionale, spiegando in che modo la “Benemerita“ persegue la cultura della legalità, soprattutto in via preventiva.