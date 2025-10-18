Carabinieri, maxi controlli. Rinforzi da fuori regione: spuntano droga e armi

Rinforzi arrivati da fuori provincia, cani antidroga e un ampio dispiegamento di militari. Pesaro è stata teatro di un maxi servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Comando provinciale dei carabinieri di Pesaro e Urbino per arginare spaccio, microcriminalità e degrado nelle zone più problematiche della città. A fianco della Compagnia Carabinieri di Pesaro hanno operato i militari del Nucleo Cinofili e della Compagnia d’Intervento Operativo del 6° Battaglione cc Toscana (inviati nel capoluogo pesarese dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri per rafforzare il dispositivo di prevenzione ordinario). In tutto ventidue militari in campo per due giorni, tra il 13 e il 14 ottobre, concentrati soprattutto su Parco Miralfiore, zona stazione e Parco della Resistenza. Il bilancio parla chiaro: due arresti, due denunce e cinque segnalazioni per uso personale di stupefacenti. Durante i controlli al Parco della Resistenza, i carabinieri hanno denunciato due uomini per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere: uno portava addosso un coltello a serramanico, l’altro un cutter lungo 25 centimetri. Entrambi sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria. Inoltre, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura dopo essere stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish ed eroina.

Al Miralfiore, un cittadino straniero senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, durante un controllo ha reagito con violenza, colpendo uno dei militari. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ha patteggiato un anno di reclusione e sarà espulso dal territorio nazionale. Sempre nello stesso parco, un altro straniero residente a Pesaro è stato trovato con sei involucri di cocaina e 90 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Arrestato, ha patteggiato quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa, con espulsione immediata dal Paese.

Si tratta di un’operazione che si inserisce in una più ampia strategia di presidio costante del territorio e di prevenzione dei reati nelle aree sensibili della città. L’obiettivo è garantire sicurezza ai cittadini e contrastare fenomeni di degrado urbano "con particolare riferimento a quelli legati alla violenza sulle persone – si legge in una nota –, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai furti in abitazione e al disturbo della quiete pubblica".