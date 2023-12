Carabinieri, Spina e Severini in visita dal sindaco di Montecalvo

Il sindaco di Montecalvo in Foglia Donatella Paganelli ha ricevuto la visita del maggiore Guerrino Roberto Spina, comandante Compagnia Carabinieri di Pesaro, accompagnato dal comandante della Stazione Carabinieri di Tavoleto (che presidia anche il territorio di Montecalvo) maresciallo maggiore Alfredo Severini. "Un’occasione – spiega il sindaco – per complimentarci per l’impegno che l’arma provinciale in sinergia con la stazione di Tavoleto mette a difesa del nostro territorio, oltre che di scambio di auguri natalizi".