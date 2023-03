Carabinieri, uffici sanitari e socialità L’ex caserma Paolini si fa in tre

La caserma ‘Paolini’ verrà divisa in tre parti. Il fronte nobile, e cioè quello che dà su viale Gramsci, andrà all’amministrazione comunale "perché abbia mo diversi progetti per la valorizzazione degli spazi compresi i sottotetti che sono molto belli", dice il sindaco Massimo Seri. Il blocco che dà verso nord resterà in mano al Demanio che vi realizzerà la caserma dei Carabinieri. Quindi la ‘stecca’ sud se la prenderà in carico la Regione cje vi andrà a concentrare tutti gli uffici sanitari ora sparsi per la città.

A portare sotto i riflettori questo complesso di 17mila metri quadrati nel cuore della città è stato lo stesso Demanio che ha inserito il recupero, e cioè la caserma dei carabinieri, nel piano di finanziamento 2022-2027 delle strutture statali regionali. Da Ancona, il responsabile Cristian Torretta dice: "Il progetto che ha già in mano il Comune per la valorizzazione di questo bene, fra l’altro anche molto bello, prevede anche una grande piazza centrale". Cosa questa che conferma anche il sindaco Massimo Seri, che aggiunge: "E’ più grande di piazza XX Settembre. Poi vediamo come fare per i parcheggi sotterranei".

Il primo cittadino aggiunge altri particolari: "La partenza – dice – sarà unitaria nel senso che si inizierà tutti quanti assieme. Il problema non è tanto il nostro e cioè dell’amministrazione comunale, quanto della Regione che aveva un contenzioso con una permuta ad Ascoli, cosa questa che ora è stata superata. Con il responsabile del Demanio mi sono incontrato – continua Seri – sotto le festività e abbiamo parlato proprio della caserma Paolini. Ho inviato una lettera per organizzare un tavolo di lavoro con Demanio e Regione che spero si organizzi nel giro di qualche settimana".

A questo punto, visto che la Paolini è stata messa all’interno del piano di valorizzazione degli immobili demaniali, l’operazione caserma dei carabinieri arriverà a buon fine perché la cifra stanziata globalmente per le Marche è di circa 300 milioni di euro.

"Sono mesi che sto lavorando per portare a casa questa operazione che ridarà alla città un immobile centrale e importante. Peccato che sia saltato il progetto iniziale, perché il ministero delle Finanze ha posto dei dinieghi alla permuta dei terreni dell’aeroporto, altrimenti avevamo chiuso come amministrazione l’intera proprietà della Paolini". Il cui utilizzo collettivo da ormai diversi anni è ristretto al solo uso del cortile centrale come parcheggio.

"Non voglio scendere in particolari sui progetti che abbiamo in mente – continua Seri – anche perché abbiamo intenzione di presentare questa operazione, nel suo complesso, nei prossimi giorni". Ha un rimpianto, il primo cittadino, ed è questo: "E’ il problema dei fondi del Pnrr per recuperare l’immobile, ma stiamo pensando anche ad un’operazione in collaborazione con i privati, attraverso il project financing". I parcheggi sotterranei? Staremo a vedere. Un’operazione, comunque, questa della Paolini che apre un risiko immobiliare "non tanto per noi che abbiamo tutti gli uffici comunali all’interno di strutture di proprietà, quanto per quello che riguarda la la Regione. Infatti con questa operazione, attraverso i soldi che risparmierà con gli affitti passivi e liberando quindi immobili, finanzierà il recupero dell’ala di sua competenza", conclude il sindaco.

m.g.