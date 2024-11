Carallo convocato dalla Nazionale. Andrà in Turchia l’8 dicembre

Nuovo traguardo per il giovane corridore urbinate Luciano Carallo, già distintosi più volte a livello Italiano tra i mezzofondisti e nella corsa campestre. Stavolta Carallo, che corre nella categoria under20, ha ricevuto la convocazione nazionale per i prossimi europei cross, che si terranno in Turchia l’8 dicembre. Nel mese di novembre infatti il giovane ha partecipato ad alcune gare nazionali di preselezione, piazzandosi una volta quinto e una volta secondo, ottenendo il pass dalla Fidal per volare in Turchia con la nazionale e disputare nella sua categoria gli europei cross, ovvero di corsa campestre.

"È la prima volta che vengo convocato – spiega Carallo – e sono molto contento di vestire la maglia azzurra per partecipare agli Eurocross. Punto a fare una buona prestazione, ma intanto cercherò di sfruttare l’occasione per confrontarmi con gli atleti più forti d’Europa e aumentare il bagaglio di esperienza". Al giovane arrivano i complimenti degli assessori comunali a impianti e attività sportive Marianna Vetri e Gian Franco Fedrigucci: "Ci complimentiamo a nome dell’intera amministrazione della chiamata in Nazionale Campestre; questa convocazione è un altro passo che conferma le qualità e il percorso di crescita di Luciano, ottenuto grazie a dedizione e sacrifici. Tiferemo tutti insieme per la sua gara dell’8 dicembre".

Giovanni Volponi