Carallo vince la ‘notturna’ di Urbino

La splendida cornice rinascimentale di Urbino ha fatto da teatro alla 40ª edizione della Podistica notturna "Tra i Vicoli e le Mura", gara di 8,2 km organizzata dall’associazione podistica Avis Aido Urbino. La corsa, quinta prova del circuito Uisp "Correre x Correre", ha visto al via centinaia di atleti, sia nella versione competitiva sia in quella non competitiva. Con partenza alle ore 21, l’evento ha saputo offrire emozioni uniche, grazie anche al fascino di un percorso che si snoda tra i vicoli suggestivi e le mura storiche della città ducale, in un’atmosfera notturna mozzafiato. Ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio maschile è stato Luciano Carallo (Atletica Valle Brembana), classe 2006, che ha tagliato il traguardo con un tempo straordinario di 26’21“, staccando gli inseguitori di oltre un minuto. Seconda piazza per Ismail El Haissoufi (Atl. Rimini Nord Santarcangelo) in 27’32“, seguito da Andrea Fiorani (Fano Corre Tonelli), terzo in 27’45“. Tra le donne, vittoria per Giulia Giorgi (Calcestruzzi Corradini Excelsior), prima assoluta in 32’23“, davanti a Chiara Mainardi (Avis Aido Urbino) in 35’42“ e Giulia Morbidelli (Marathon Club Città di Castello) in 35’55“. Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione, che ha ringraziato partecipanti, volontari e sostenitori. Mauro Bernardini, responsabile della gara, ha commentato: "È sempre emozionante vedere Urbino animarsi di sera con centinaia di persone che corrono per le sue strade. Il successo di questa edizione è il miglior modo per celebrare il 40° anniversario della manifestazione".

l. d.