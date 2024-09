Carambola alla rotatoria auto si ribalta, traffico in tilt

Spettacolare incidente ieri alle 15 circa (foto) all’altezza della rotatoria di fronte all’IperRossini. Una Nissan si è ribaltata nell’uscire dalla curva per aver preso presumibilmente il cordolo. Nel cappottamento, il conducente non ha riportato ferite serie. Il traffico è andato in tilt per oltre un’ora. Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimettere in strada la vettura per poi consegnarla al carro attrezzi, i sanitari del 118 per le cure ai coinvolti e la polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire le cause dell’incidente.