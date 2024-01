Carancini, debutto vincente contro Melendugno. Protagonista la centrale Mazzon con 25 punti

CBF BALDUCCI

3

NARCONON

1

CBF BALDUCCI : Fiesoli 15, Civitico 8, Stroppa 12, Vittorini 15, Mazzon 25, Bonelli 4, Bresciani (L), Bolzonetti. Non entrate: Quarchioni, Morandini, Masciullo, Korhonen. All. Carancini.

NARCONON MELENDUGNO: Maruotti 8, Polesello 9, Stival 17, Santiago 16, Antignano 1, Caracuta 1, Oggioni (L), Biesso 3, Rastelli 3, Campana 1, Courroux, Favero. All. Napolitano.

Arbitri: Mannarino, Mancuso.

Parziali (25-18 20-25 25-21 25-20)

Note - Spettatori: 610.

Debutto vincente per Michele Carancini sulla panchina della Cbf Balducci che batte 3-1 Melendugno e consolida il primato nel girone nel girone B dell’A2 di volley femminile.

È protagonista la centrale Alessia Mazzon con 25 punti, in dopia cifra anche Fiesoli e Vittorini (15 a testa) e l’opposta Bresciani (12). Indisponibili per le maceratesi la centrale Busolini, il cui infortunio in allenamento sarà valutato nei prossimi giorni, ed era ancora in panchina l’opposta Korhonen per un problema alla spalla.

Primo set, maceratesi sempre avanti e le ospiti non tengono il passo. In quello successivo le salentine conquistano la parità dopo avere sofferto nella prima parte del parziale. Negli ultimi due set la Cbf Balducci allunga il passo non permettendo alle avversarie di rientrare in partita. Classifica Cbf Balducci 41; Cremona 40; Montecchio 35; San Giovanni in Marignano 31; Mondovì 28; Offanengo 20; Melendugno 19; Lecco 16; Olbia 15; Costa Volpino 10.