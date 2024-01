Caravaggio in scena con Luigi D’Elia

Nuovo appuntamento con la prosa al Sanzio nell’ambito della stagione organizzata da Comune e Amat. Mercoledì 17 alle 21 sarà sul palco Luigi D’Elia con “Caravaggio. Di chiaro e di scuro“, di Francesco Nicolini per la regìa di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Quanti dettagli servono per raccontare la storia di Michelangelo Merisi da Caravaggio? C’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno.

La fame e la povertà da giovane pittore apprendista, il successo fulmineo e scapestrato, i litigi, le risse: agguati in strada, ferite, denunce, omicidi tentati e uno riuscito. Fughe precipitose e ritorni. Arresti, scarcerazioni, protettori, amanti, pene comminate, sentenze di morte. Una grazia arrivata troppo tardi. Poi le tele: i soggetti, le fonti bibliche, apostoli santi madonne, amori poco sacri e molto profani. I quattro modelli che poteva permettersi e a rotazione usava in tutti i quadri: prostitute per madonne, giovani compagni di letto per angeli, sé stesso testimone in disparte e un vecchio per tutto il resto. Opere dimenticate fino al Novecento, spesso rimosse, rifiutate dai committenti, troppo violente, scandalose, irriverenti, senza paradiso né speranza, “spropositate per lascivia e poco decoro“. Lo spettacolo è un monologo che racconta l’epoca d’oro della cultura italiana ed europea, quel primo Seicento che ha visto sbocciare i capolavori e le rivoluzioni più grandi del pensiero, dell’arte e della scienza occidentale con Shakespeare, Galileo, Cervantes, Gesualdo da Venosa e Caravaggio.

Info biglietti 0722 2281.

g. v.