Carbonari, ma perdonati dal papa

di Riccardo Paolo

Uguccioni

I molti arresti effettuati a Pesaro nel giugno 1825 hanno un esito che appanna la nostra idea del patriota duro e puro. Molti, infatti, chiedono subito l’impunità, e la ottengono, cioè si offrono di collaborare con la giustizia. Il governo pontificio è solido, la Santa alleanza vigila. Noi, che viviamo due secoli dopo, sappiamo come andranno a finire le cose, ma chi è in galera non lo sa e vuole solo uscirne.

Così ai nostri occhi si apre un mondo segreto, a volte ardimentoso, altre volte meno intrepido di quanto la tradizione avrebbe tramandato. In realtà, negli interrogatori i carbonari non sembrano troppo preoccupati. Lo diventano se li inquisiscono per furti o altri delitti, ma confessano spensieratamente di aver aderito alla società segreta, molti dicono di aver già fatto la “spontanea“, qualcuno si toglie di tasca il relativo certificato e lo esibisce al giudice. Questo è un punto su cui soffermarsi.

Il fenomeno della “spontanea“ è stato messo in moto da una recente bolla di Leone XII che ribadiva le censure dei predecessori contro le società segrete, ma concede ai settari un certo tempo per presentarsi, dichiarare la propria colpa ed esserne perdonati, anche senza rivelare i nomi dei correi. Il successo dell’iniziativa è enorme. Più tardi Luigi Carlo Farini ne scriverà con sdegno: "Corsero prima a centinaia, poi a migliaia: fu uno scandalo pubblico: fu di moda il fare, come dicevano, la spontanea: fu un fatto il quale tolse credito e riputazione alle sette e fornì abbondante materia alle polizie".

In tutta la provincia molti dichiarano di essersi già presentati alle autorità: Ludovico Brugia, impiegato al governo di Fano, dice di essere stato aggregato di malavoglia alla Carboneria ma di aver già emesso la sua abdicazione davanti al delegato apostolico; altrettanto affermano Albertino Luzi e Pacifico Roselli di Cagli, l’orefice Giovanni Giungi di Fossombrone, i fanesi Filippo Bracci e Vincenzo Civilotti. Anche Bernardino Brunetti, introdotto tra i carbonari di Fossombrone da un reduce napoleonico, dice di aver fatto la spontanea davanti al vescovo di quella città "ed in sua vece presso il curato del duomo, don Sante, dal quale mi mandò il sullodato monsignor vescovo".

Ci chiediamo che carbonari siano? Forse dovremmo interrogarci sull’idea dei carbonari che abbiamo ereditato dalla narrazione risorgimentale. Bisogna altresì aver chiaro che il governo pontificio è, prima di tutto, cattolico: sicché non distingue reato e peccato, e all’idea di peccato è connessa quella del perdono. Di fatto lo Stato pontificio è lontanissimo dai regimi totalitari del XX secolo. Non ha gli apparati né la mentalità per una vera attività repressiva. Così in tanti aderiscono alla società segreta, poi a cuor leggero la “abdicano“, come si diceva allora. La diffusione della carboneria è difficile da quantificare per ovvie ragioni di segretezza, ma nella città di Pesaro (che dentro le mura conta un po’ meno di diecimila abitanti) si possono enumerare, sovrapponendo le dichiarazioni dei vari “impunitari“, alcune centinaia di affiliati che comprendono personaggi diversissimi, alcuni di rango patrizio (per esempio i Mamiani e gli Antaldi, non toccati dagli arresti), altri che appartengono all’"infimo volgo".

Questa distinzione è viva anche all’interno degli arrestati. Un ex ufficiale (napoleonico) ora maestro di scherma ammette "che come antico militare avevo formato parte della setta massonica" ma nega di far parte di quella carbonica "alla quale io non mi sarei mai aggregato perché sapevo essere nella maggior parte composta di persone vili e plebee". Invece un ex sbirro (attività tanto vile che il governo napoleonico ne aveva vietato l’accesso nella sua gendarmeria), richiesto se si sia associato alla setta carbonica di Giulio Cesare Leonardi risponde: "Non è credibile che il Leonardi, essendo persona civile, siasi voluto riunire con me, che sono persona ignorante".

Il Leonardi, originario di Urbania ma dimorante a Pesaro, è infatti un giovane possidente che trascorre la giornata a caccia, gioca a scacchi al caffè con Cesare Mamiani, studia diritto, ecc., vive appunto da "persona civile". La stessa idea gerarchizzata – collocandosi in una sorta di ceto medio – mostra un sarto, che parla con disprezzo dell’ex sbirro ("io non sono solito farmela con questa gente") ma rispettosamente del Leonardi e di altri, con i quali non si è "mai preso la libertà di accompagnar". La gerarchia sociale è interiorizzata.

E tuttavia la Carboneria si propaga e si distende, in questo modo, proprio verso gli strati urbani più subalterni.

(2ª puntata - segue

la 1ª è uscita l’’11 aprile)