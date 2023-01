Carbone sul bilancio: "I risultati sono deludenti"

Netta stroncatura, da parte del consigliere di minoranza Domenico Carbone (foto), del bilancio preventivo 2023-2025 del Comune di San Costanzo, approvato a maggioranza nell’ultima seduta del civico consesso. Carbone, che ha votato contro, unitamente al collega del gruppo misto Ermenegildo Bevilacqua e a Nicoletta Carboni della compagine ‘Coraggio per Cambiare’, è perentorio: "Purtroppo, a parte i tanti annunci che a turno sindaco e assessore al bilancio fanno, i risultati sono deludenti. Nella programmazione 2023-2025 troviamo praticamente gli stessi interventi che sarebbero dovuti essere eseguiti in annualità passate. Negli anni, infatti, ci siamo abituati che a ogni Dup (documento unico di programmazione) seguiva una modifica che poi ne posticipava l’inizio. E questo continuo procrastinare, con gli aumenti di materie prime che sono arrivati, sta ora costando ai cittadini oltre 200mila euro, con un aumento nell’accensione di mutui che si aggiunge al milione e mezzo già preventivato".

Carboni prosegue: "Oltre a ciò, sono definitivamente spariti dal bilancio i 120mila euro per gli spogliatoi di Cerasa, i 300mila euro per la messa in sicurezza dei ponti già dichiarati ammalorati e i 50mila per la sistemazione delle mura del centro storico. E come se non bastasse questo, a suscitare delusione, a decretare l’incapacità manifesta nella gestione delle opere pubbliche sono i ritardi nell’esecuzione. Ad una programmazione carente, infatti, fa il paio un’incapacità di seguire i cantieri, anche semplici. Dei nuovi marciapiedi, di cui si parla da decenni e che dovevano vedere la luce nel 2021, ancora non sono nemmeno iniziati i lavori".

s.fr.