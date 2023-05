Carboni (Noi giovani): "Dubbi sul Biodigestore Ascolterò il Comitato"

Il consigliere comunale di Noi Giovani, Edoardo Carboni, pronto ad incontrare il comitato cittadino di Terre Roveresche per parlare del biodigestore di Barchi e della manifestazione d’interesse indetta dal Comune di Fano per l’individuazione del partner di Aset nella realizzazione dell’impianto. "Il biodigestore – afferma Carboni – non riguarda solo Fano, ma le due vallate. I dubbi del comitato sono più legittimi e mi sembra giusto che siano rappresentate nel nostro consiglio comunale. Dopo l’autorizzazione di Green Factory per il sito di Talacchio serve un approfondimento sugli impianti, anche da parte di Aset".