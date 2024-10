Carburante agricolo: agevolazioni concesse

Buone notizie per gli agricoltori che necessitano di carburante agricolo. "Nel consiglio regionale del 17 settembre scorso – spiega il consigliere regionale Giacomo Rossi – avevo presentato una interrogazione a risposta immediata per richiedere alla Giunta Regionale, vista l’estate estremamente siccitosa e il conseguente compattamento dei terreni con maggior utilizzo di carburante agricolo agevolato da parte degli agricoltori, la possibilità di concedere delle quantità aggiuntive che permettessero l’esecuzione di certe lavorazioni per le quali non avevano più disponibilità di gasolio. L’assessore Antonini nella risposta – continua Rossi – si era dimostrato favorevole in caso di necessità acclarata ed infatti nella seduta della giunta regionale del 7 ottobre è stata approvata la Delibera che concede le maggiorazioni".

Di quanto saranno? "Andranno dal 20 al 30 per cento in base alle lavorazioni e non sarà necessario presentare domanda, le quantità aggiuntive saranno attribuite automaticamente dal sistema Siar in base alle assegnazioni già concesse per l’anno 2024. Inoltre a seguito degli eventi alluvionali del settembre 2024, per quei Comuni ricompresi nel Rapporto di Evento elaborato dalla Protezione Civile, sarà possibile ottenere un quantitativo di 1,5 litri per metro lineare di carburante agricolo agevolato per operazioni di pulizia e scavo fossi. In questo caso trattandosi di procedure di urgenza, è prevista la presentazione da parte dell’agricoltore di una specifica richiesta, alla quale seguirà una breve istruttoria degli uffici per verificare la lunghezza dei fossi ricompresi nelle aziende agricole richiedenti e la successiva concessione. Ringrazio – conclude Rossi – la giunta ed in particolar modo l’assessore Antonini per aver accolto la mia richiesta che per i nostri agricoltori rappresenta ossigeno".

am. pi.