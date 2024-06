Carcassa al mare di un animale selvatico. Forse si tratta di un lupo

Una carcassa di un animale selvatico tra gli scogli, a circa 100 metri dalla riva. E’ quella che è stata avvistata ieri pomeriggio da alcuni passanti nel tratto di pista ciclabile tra Pesaro e Fano, all’altezza di Fosso Seiore. Per il recupero è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pesaro e del Cras. Non è chiaro di che tipo di animale si tratti perché la carcassa appariva molto rovinata. Secondo le prime analisi non è escluso che possa trattarsi di un lupo. Non sarebbe la prima volta che un lupo si avvicina così tanto alla costa. Anche l’anno scorso, a Fano, era accaduto un fatto simile e anche in quel caso i vigili del fuoco avevano recuperato l’animale. Strani animali selvatici sono stati avvistati anche i giorni scorsi. A Fano, nel tratto autostradale tra Pesaro e Marotta, era stata avvistata pochi giorni fa una tartaruga gigante. Dalle prime ricostruzioni sembra che possa avere circa 50 anni. Anche in questo caso l’animale è stato recuperato e affidato al Cras.