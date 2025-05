Carceri di Pesaro e Fossombrone: due vice comandanti di Reparto

Sicurezza, nuove risorse in arrivo. E’ quanto fa sapere Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia che annuncia l’arrivo, alla Casa circondariale di Pesaro e alla Casa di reclusione di Fossombrone, di due Vice Comandanti di Reparto. "Prosegue l’impegno del governo Meloni e dei parlamentari del territorio per rafforzare la sicurezza e sostenere concretamente le forze dell’ordine – spiega il deputato -. Un’attenzione costante che si estende anche al sistema penitenziario, con interventi mirati a garantire legalità, efficienza e rispetto del lavoro svolto all’interno degli istituti di pena. In questo ambito, fondamentale è la sensibilità e l’azione del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro. Nelle ultime settimane, da Roma, sono arrivati ulteriori segnali importanti per il comparto sicurezza: il finanziamento di oltre un milione di euro per i lavori di riqualificazione e manutenzione dell’attuale sede della Questura di Pesaro; l’individuazione, grazie alla collaborazione che ho trovato nel sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e nell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, del sito destinato a ospitare il nuovo Comando provinciale e la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Oggi, con la conclusione del 7° Corso Allievi Commissari della Polizia Penitenziaria, possiamo annunciare l’assegnazione di 140 nuovi Commissari agli istituti penitenziari italiani. In particolare, la casa circondariale di Pesaro e quella di reclusione di Fossombrone potranno contare ciascuna su un nuovo Commissario con l’incarico di Vice Comandante di Reparto. Questo si aggiunge all’arrivo di nuovi agenti di Polizia penitenziaria nei mesi passati e al prossimo ampliamento del carcere di Fossombrone".

Soddisfazione anche da parte del sottosegretario di stato alla giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove. "L’arrivo di questi nuovi dirigenti rappresenta un ulteriore passo avanti del Governo Meloni nel rafforzamento della sicurezza e della legalità all’interno delle carceri, garantendo una catena di comando solida e funzionale al buon andamento del sistema penitenziario".