Carceri: in arrivo due nuove direttrici

"Entro il 20 novembre prenderanno servizio, negli istituti penitenziari di Pesaro e Fossombrone, due nuove direttrici: rispettivamente Annalisa Gasparro e Daniela Minelli". Lo annunciano il deputato di FdI Antonio Baldelli e il sottosegretario Andrea Delmastro. "Sono stati infatti assunti complessivamente 57 nuovi dirigenti penitenziari – si legge in una nota -per garantire a ogni istituto penitenziario un direttore titolare e archiviare definitivamente l’infausta stagione dei direttori ad interim che ha incrinato la catena del comando con risvolti negativi per la sicurezza". Soddisfatto il deputato Baldelli: "Alle nuove direttrici Gasparro e Minelli vanno le mie felicitazioni e un augurio affinché possano svolgere il loro servizio nel migliore dei modi, garantendo sicurezza e legalità negli istituti di Pesaro e Fossombrone, in stretta collaborazione con il locale corpo di polizia penitenziaria. Un ringraziamento sincero – continua – va al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che ha sempre assicurato che sarebbe stato garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario d’Italia e che è stato, per me, un interlocutore attento alle varie questioni che di volta in volta gli ho sottoposto. Continuerò a lavorare, al fianco di Delmastro – conclude Baldelli – per riportare sicurezza e legalità in carcere e per assicurare alla Polizia penitenziaria le migliori condizioni di lavoro".