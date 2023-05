Cardiomiopatie: oggi il forum con gli esperti

Questa mattina, con inizio alle 9, nella sala Auditorium di Palazzo Montani Antaldi di Pesaro, sede della Fondazione Cassa di Risparmio, si svolge il convegno medico su "Le Cardiomiopatie e la rete marchigiana: il futuro è presente". Il convegno è organizzato dall’Associazione dei Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) delle Marche, presieduto dal dottor Giovanni Tarsi, direttore dell’Unità Operativa Complessa Cardiologia-Utic dell’Ospedale di Pesaro. Ai lavori del convegno interverranno i maggiori esperti di cardiomiopatie i quali presenteranno gli aggiornamenti in termini diagnostici e terapeutici di amiloidosi cardiaca, cardiomiopatia Ipertrofica ed altre malattie del muscolo cardiaco. Verrà inoltre presentato il lavoro "in rete" dei Centri Cardiologici marchigiani, confermando l’importanza che nell’ambito del servizio riveste la collaborazione tra specialisti per la gestione del paziente affetto da tali patologie.