Career Day, tante iniziative

Saranno i due eventi culmine dell’iniziativa a chiudere, la prossima settimana, il Career day dell’Università di Urbino, quest’anno lungo ben 18 giorni. Al centro, l’incontro con le imprese, i “Laureati capolavoro“ e un focus sulla carriera diplomatica con il Progetto Outreach, del Ministero degli Esteri (Maeci). Si comincerà proprio da quest’ultimo, domani alle 10, che sarà presentato nell’Aula magna del Rettorato, in un incontro a cui parteciperanno il segretario di legazione Marianna Haddad, capo Sezione I dell’Ufficio V, Direzione generale per le Risorse e l’Innovazione, con un intervento dal titolo “Il Maeci, le opportunità lavorative e il concorso diplomatico“, e il consigliere d’ambasciata Ugo Ciarlatani, capo Ufficio IV, Direzione generale per le Risorse e l’Innovazione e alumnus dell’Università di Urbino, con “Una prospettiva sulla carriera diplomatica“. Si potrà prenotare un posto in aula al link https:t.lyqmtPs

oppure registrarsi al link https:t.ly08FTx

per seguire su Zoom. Giovedì 26 toccherà alla tradizionale fiera delle imprese, ospitata nel Salone del trono di Palazzo ducale, in cui gli interessati potranno entrare in contatto con 56 aziende, e alla cerimonia premiazione dei “Laureati capolavoro“, alle 9,30 nell’Aula magna del Rettorato.

