Career Day, un successo. Oltre 700 colloqui

Il Career Day dell’Università di Urbino ha confermato il suo successo anche quest’anno: "All’appuntamento in cui studenti e imprese si incontrano, si sono tenuti oltre 700 colloqui - commenta Alessandro Aldini, delegato rettorale al placement – ci sono state 44 aziende partecipanti e 125 posizioni aperte. Il programma proposto per questa che è una delle due edizioni del Career Day, suddiviso fra incontri di preparazione, workshop, lavori di gruppo e colloqui, va ben al di là della semplice candidatura per trovare occupazione. Si tratta di un processo di accompagnamento, formazione e crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze alla ricerca di un approccio efficace al mondo del lavoro. Anche il numero di colloqui, metà dei quali programmati dalle aziende sulla base dei curricula, è un indicatore per misurare il successo dell’iniziativa. Sono stati poi 113 i partecipanti ai laboratori e 104 coloro che hanno preso parte alle presentazioni aziendali". La Carlo Bo sta già lavorando alla prossima edizione: l’appuntamento è fissato per l’autunno. "Sarà - conclude il delegato del rettore al placement - un’altra grande opportunità per studenti e studentesse, laureati e laureate".

g. v.