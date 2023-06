Carenza di Dirigenti Tecnici nel Settore Edilizia Sportiva, Comune Ricorre a Gara

Sarà un caso, ma la carenza di dirigenti tecnici nel settore dell’edilizia sportiva comincia a farsi sentire decisamente anche per l’amministrazione comunale. Soprattutto per i lavori su investimenti a scadenza assoluta, come quelli previsti con i fondi Pnrr. Cè la necessità di tecnici specializzati per completare le opere nei tempi previsti. Tanto che il Servizio Opere Pubbliche ha dovuto ricorrete ad una gara per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per la cosiddetta "Cittadella del Basket" di via Togliatti. A partecipare alla gara sono stati ammessi tutti e tre i partecipanti: ovvero lo Studio Paci Beta Consorzio stabile di Pesaro; il Team Project srl di Treviolo (Bergamo) e lo studio di ingegneria IN.TE.SO. srl di Rimini, che peraltro ha anchw progettato la struttura. La gara sarà aggiudicata nei prossimi giorni con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo.