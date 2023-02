Carenza di farmaci, la situazione è sotto controllo

Farmaci irreperibili, quali sono quelli che si fa più fatica a trovare in Urbino? Sicuramente i classici utilizzati contro i mali invernali come l’influenza. Ne abbiamo parlato con la direttrice della farmacia comunale di Urbino, gestita da Urbino Servizi, Elisabetta Pretelli.

"Stiamo vivendo una situazione un po’ particolare, alcuni farmaci risultano mancanti: ad esempio gli antinfiammatori come l’ibuprofene o i mucolitici come l’acetilcisteina. Così come alcuni antibiotici. La causa sarebbe da ricondurre al fatto che le aziende farmaceutiche fanno fatica a sopperire alla mancanza dei principi attivi. Inoltre incide anche il rincaro del costo della produzione e del confezionamento degli stessi con conseguente ritardo nella consegna dei prodotti alle farmacie".

Come vi trovate a lavorare in questa situazione?

"Per noi la situazione è particolare perché il cliente si trova in difficoltà per la mancanza di reperibilità del farmaco. Speriamo che la situazione si risolva velocemente, non solo in Italia è così : anche Francia e Germania sono nella nostra stessa situazione".

La Farmacia Comunale di Urbino come sta fronteggiando questa situazione?

"Per quello che è stato possibile abbiamo fatto un po’ di scorte. Poi quando si riscontra la disponibilità del farmaco, consigliamo al cliente un prodotto con lo stesso principio attivo, e può essere un medicinale equivalente o di una ditta differente, specificando le caratteristiche e le peculiarità. Naturalmente tutto questo avviene in base al riconoscimento della professionalità del farmacista nei confronti del paziente".

Con la sua esperienza e il presente che si sta configurando, come vede il futuro?

"Mi auguro che non ci saranno altre crisi simili, non abbiamo un laboratorio galenico, chi lo possiede può preparare galenici, anche se può incorrere nella difficoltà di reperire il principio attivo e gli eccipienti".

Francesco Pierucci