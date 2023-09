"Carenza grave ma la Regione mette solo toppe"

"Il Centro per i disturbi del comportamento alimentare di Galantara ha sospeso tutte le visite da oltre tre settimane, perché non è rimasto nemmeno uno psichiatra. Intanto al bando dell’Azienda sanitaria per 4 posti a tempo determinato, si è presentato solo un candidato. Sarebbe il caso di assegnarlo al Centro". Lo chiede Andrea Biancani, vicepresidente del Consiglio regionale, in riferimento al bando per 4 psichiatri, da assegnare al Centro di Galantara, all’Unità operativa complessa di Psichiatria FanoPesaro, a quella di Urbino e al Dipartimento Dipendenze Patologiche. "Le domande sono scadute il 12 settembre e il 26 settembre un solo medico, su 4 richiesti, si presenterà al colloquio selettivo. A quale unità sarà assegnato? Come verranno coperte le carenze di organico negli altri tre servizi?"

Biancani ha presentato un’interrogazione, la terza, nella quale chiede alla Regione quando verranno espletati i concorsi a tempo indeterminato, per rinforzare stabilmente l’organico in tutti i vari servizi per la salute mentale. "La situazione è insostenibile in tutti i reparti – osserva –, in particolare al Centro dei disturbi alimentari di Galantara, che da oltre tre settimane è senza medico psichiatra e tutte le visite sono state sospese". Dal primo settembre, infatti, il dirigente medico Francesca Pescolla è in aspettativa e lo sarà fino al 31 agosto del 2024. "Per quanto tempo i pazienti e le loro famiglie resteranno senza uno psichiatra di riferimento? Tenendo conto che la dottoressa Pescolla, nonostante la sua preparazione ed esperienza, era già in difficoltà nel far fronte da sola all’enorme mole di lavoro. A Galantara manca un secondo psichiatra da quasi cinque anni, dal pensionamento del precedente responsabile. Nel Centro la carenza è ormai cronica. Come risponde la Regione a queste emergenze? Anche questa volta con una toppa e senza dare soluzioni stabili".