"Cari amici lettori, oggi vi annuncio che mi sposerò"

Cari lettori, da quando ho ricominciato gli studi, o meglio, il corso di laurea magistrale; il tempo ha tutto un altro sapore. Era lunedì 2 ottobre e oggi siamo già verso la fine del primo semestre che terminerà a metà dicembre. I giorni passano scanditi da sveglie rimandate per il sonno ingestibile; le lezioni sono fitte e sempre più interessanti e la vita… beh la vita va avanti seguendo il passo.

È arrivato il momento di dirvi con immensa gioia, che tra sei mesi mi sposo. Ebbene sì. Non so se questo segnerà l’inizio di una nuova era o si limiterà a coronare l’amore che c’è tra me e il mio compagno; so solo che non vedo l’ora e se il tempo continuasse a passare così velocemente ne sarei grata. Io e Massimo abbiamo preferito organizzare il nostro giorno da soli, senza il sostegno di un weddingplanner – una persona specializzata nell’organizzazione dei matrimoni –. Abbiamo scelto ogni dettaglio e colore per quel momento che sappiamo già sarà indimenticabile. Manca ancora qualcosa ma siamo a buon punto. Ogni regola che si rispetti dice che le prime cose che vanno scelte e prenotate sono la location – dove si svolgerà la cerimoniafesta – e il catering. Noi a fine giugno sapevamo già tutto. Lo so, sembra davvero molto tempo prima, ma in realtà è stato a malapena un batter di ciglia. Tutte le persone, precisamente le spose, con le quali ho parlato per avere qualche consiglio, mi hanno detto che il momento dei preparativi è il migliore. Hanno ragione, questo è il periodo in cui cerco di immaginare come sarà il giorno più bello della mia vita; è il momento in cui ogni tanto mi fermo a pensare e a sognare tutto quello che succederà tra sei mesi. È la fase dell’attesa che fa crescere sempre di più il desiderio e la magìa. Il sogno che un giorno diventerà realtà, come nelle favole.

Asia D’Arcangelo