"Cari bulli, ragionate con la vostra testa"

Con il termine baby gang o banda giovanile, si intende un fenomeno di microcriminalità organizzata generalmente diffuso nei contesti urbani, per il quale minorenni, molte volte guidati da maggiorenni, assumono comportamenti aggressivi ai danni di cose o persone. In questo periodo si legge purtroppo spesso sui quotidiani di atti criminali di questo genere. Anche nella nostra città si sono verificati diversi episodi e ne riportiamo solo alcuni, quelli che ci hanno particolarmente colpito.

La banda di piazza Redi che ha effettuato furti e aggressioni, una rapina ai danni di una signora nel sottopasso della ferrovia, l ’esplosione di due bombe artigianali costruite da minorenni davanti alla scuola Lubich. Lo stesso questore Michele Todisco ha dichiarato: "E’ stato un biennio complicato e quello che registriamo è un maggior coinvolgimento dei minorenni, sempre più protagonisti di vicende delittuose anche gravi o pericolose" e aggiunge: "E’ auspicabile una revisione dell’età di imputabilità perché a volte accompagniamo i giovanissimi in comunità, ma da qui scappano e li ritroviamo a commettere reati. C’è una pericolosità crescente anche in una età così precoce".

Questo fenomeno infatti vede protagonisti bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni. I minori si riuniscono in gruppi più o meno organizzati, con il preciso scopo di commettere reati. Tra questi figurano frequentemente atti di vandalismo, bullismo, aggressioni, furti e spaccio. Purtroppo spesso sono i più deboli a diventare bersaglio di pestaggi e azioni di bullismo. Il malcapitato può anche essere un semplice passante, colpevole solo di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le baby gang agiscono in branco, facendosi forza l’uno con l’altro e coprendosi le spalle a vicenda. Lo scopo delle loro azioni è dimostrare in modo chiaro quanto siano forti e coraggiosi di fronte al gruppo. Ogni azione quindi prevede che ci sia una visione e un’appartenenza al gruppo.

Confrontandoci in classe abbiamo cercato di capire quale potrebbero essere delle soluzioni per risolvere la situazione. Secondo noi gli adolescenti che compiono queste azioni dovrebbero essere più portati a condividere le loro emozioni e la loro vita con i genitori, in modo da essere guidati verso una retta via. I genitori dovrebbero essere più partecipi e presenti nella vita dei giovani e capire se c’è qualcosa che non va. Inoltre i ragazzi andrebbero aiutati e stimolati anche dalla scuola, dalla società per capire che bisogna ragionare con la propria testa e non seguire il “branco”. E’ importante frequentare luoghi sani dove si fa sport, oratori, campi da calcio. Luoghi che cooperano per lo sviluppo di una propria autostima. Dove il gruppo diventa un punto di forza.

Sophia Cardinali, Diletta Tarini, Cristina Giancarli, Giulia Carnaroli, Martina Di Bello, Giulia Cortese, Diego Divi, Chiara Amendolara, Emanuela Manganaro, Gaia Cenciarini, Diego Bannini, Mattia Zandri