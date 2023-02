"Cari prof, vi proponiamo le nostre regole per una scuola ideale"

Siamo partiti da uno studio delle prof.ssa Blakemore dell’università della California che dimostra, attraverso anche la risonanza magnetica, che il cervello degli adolescenti è diverso da quello degli adulti e che la scuola, seguendo le caratteristiche dei giovani, dovrebbe essere diversa. A questo punto abbiamo voluto dire la nostra, proponendo ai docenti una “scuola ideale” che non è troppo diversa dalla nostra però, come è giusto che sia, ma solo per alcune cose. (Giulio V.) Per me si dovrebbe basare sulla libertà di opinione e sulla creazione di un proprio spirito critico. (Anna C.) Siamo tutti d’accordo sul fatto che dovrebbe iniziare più tardi, dalle 9 della mattina fino alle 15 con una pausa per il pranzo. (Giulia S.) Molti di noi vorrebbero eliminare i voti sostituendoli con un commento per non rimanere sempre tristi o felici e non rivolgere ai prof. sempre la solita domanda: ”Quanto ho preso?”(Enrico U.) Meno valutazioni eviterebbero di mettere sotto pressione gli adolescenti che con verifiche senza voto sarebbero più tranquilli, senza ansia e potrebbero esprimere la loro creatività. (Francesco R.) A me piacciono le aule tecnologiche, ma non troppo, perché vorrei che la maggior parte delle lezioni si svolgessero all’aperto. (Alessio B.) Per quanto riguarda le materie, ne aggiungerei alcune di utili per la vita o per la scelta di una futura scuola superiore. (Simone T.) Anche sulla diminuzione dei compiti siamo in tanti d’accordo perché, va bene esercitarsi, ma troppi non servono a niente. (Mattia F.) Ci piacerebbe fare molte più gite nel quartiere, nelle varie città d’Italia e almeno una all’anno in Europa (Pietro G.) per farci scoprire che viviamo in un mondo bellissimo, pieno di storia, monumenti e opere da visitare. (Serena M.) Ragazzi, vi piacerebbe questa scuola? Vi iscrivereste? (Lhara M.)

classe III A Pirandello