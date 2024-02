Cari youtuber, occhio a ciò che diffondete

Chi usa i social o le grandi piattaforme della comunicazione dovrebbe assumersi la responsabilità di ciò che pubblica e diffonde. Se chiedessimo a qualche adolescente che cosa vuole fare da grande, molti risponderebbero lo youtuber, cioè una persona che come lavoro, tramite una piattaforma, realizza e diffonde video che riguardano in alcuni casi temi generali in altri argomenti più specifici. Esistono canali su moda, cucina, letteratura, videogiochi, auto, moto e tanto altro. Qualche tempo fa i famosi youtubers “The borderline” hanno causato un incidente guidando una Lamborghini, nell’incidente è rimasto ucciso un bambino. Probabilmente stavano guidando in uno stato alterato mentre erano distratti dal fare continue riprese a ciò che stava accadendo. L’episodio ci ha colpito molto perché anche noi, come tutti i ragazzi della nostra generazione, seguiamo gli youtubers e spesso per noi diventano dei modelli, in questo caso modelli negativi, visto che con un comportamento irresponsabile hanno provocato la morte di una persona. Noi seguiamo i video degli youtubers soprattutto quando fanno ridere o parlano di videogame, a volte siamo attratti anche da video che parlano di viaggi in posti sperduti e malmessi. Capita anche di vederne alcuni nei quali si sentono parolacce oppure si vedono scene non adatte a ragazzi della nostra età; in questo caso, nonostante Youtube già applichi una barriera definita demonetizzazione, consigliamo di segnalare ad un adulto o direttamente alla piattaforma di Youtube i video che si ritengono non adatti agli adolescenti. I ragazzi della nostra generazione imparano cose nuove e si informano su ciò che accade intorno a loro attraverso i social piuttosto che usando giornali o libri, proprio per questa ragione è importante che vengano diffusi messaggi positivi. Esempi di youtuber che ci piacciono sono Ratorix o Favij: il primo si occupa di doppiare video divertenti e fare contenuti inerenti come “prova a non ridere” o “prova a non rimanere stupito…” mentre il secondo si occupava di gaming, “prova a non ridere” e “ora viaggi”. Per tutte queste ragioni riteniamo fondamentale che i media vengano usati in modo responsabile e che diffondano messaggi adeguati alla nostra età.

Gianluca Nicolini

Giulio Agabiti Classe 2ªG