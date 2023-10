Carignano e Fenile contro le antenne: "Una si vedrà anche da Monte Giove"

di Anna Marchetti

I cittadini di Fenile e Carignano insieme per dire "no al dilagare incontrollato delle antenne 5G": una a Carignano (Iliad) e due a Fenile (Tim e Iliad). "La presenza di due antenne – commentano preoccupati i residenti di Fenile – a distanza di 500 metri (all’ingresso nord e sud della frazione) ci preoccupa molto". Per la seconda antenna, ancora da installare, il Comune aveva inizialmente indicato un sito vicino al cimitero dell’Ulivo, ma sembra che la società abbia preferito un terreno non lontano dalla Fondazione Cante di Montevecchio. "Alta 30 metri (si vedrà da Monte Giove) avrà un impatto sull’ambiente e – fanno notare i cittadini –, insieme a quella della Tim già installata, contribuirà alla svalutazione del valore delle nostre case".

Questo il senso della manifestazione organizzata nel primo pomeriggio di ieri a Fenile, alla quale hanno partecipato i residenti della frazione e quelli di Carignano che un mese fa hanno costituito il Comitato "Solo alberi veri, no antenne 5G a Carignano". Presenti l’assessore all’Ambiente Cora Fattori e il vice sindaco Cristian Fanesi, oltre a Francesco Panaroni e Luciano Benini, in rappresentanza di M5S e Bene Comune. Il Comune, schierato dalla parte dei Comitati nella battaglia contro il 5G, ha ammesso di avere le armi spuntate dopo la recente sentenza del Tar sull’antenna Iliad di Carignano, che ha dato torto al Comune. Quella sentenza di fatto ha aperto "una falla" mettendo in discussione il regolamento comunale sulle antenne del 2016, che il Comune considerava inattaccabile, e ha costretto l’Amministrazione a dotarsi di nuovi strumenti prima di presentare ricorso al Consiglio di Stato.

"L’accellerazione degli ultimi mesi – ha ammesso l’assessore Fattori – ci ha preso in contropiede, ma ci stiamo muovendo per la tutela del territorio". E’ stata individuata una società specializzata, la stessa a cui si è rivolto il Comune di Pesaro, per rivedere il regolamento sulla telefonia mobile, realizzare una mappatura della coperta del segnale (gli impianti di telefonia sono equiparati alle opere di urbanizzazione primaria come gli acquedotti e le fognature) e di effettuare le opportune misurazioni, visto che la legge italiana fissa a 6 volt per metro il limite massimo delle emissioni elettromagnetiche. Sono anche state individuate le risorse (28mila euro l’anno per tre anni) per l’affidamento dell’incarico. "Ci servono – conferma Fattori – nuovi strumenti per andare in giudizio". In questo potrebbero essere d’aiuto gli stessi Comitati e i loro avvocati, "con competenze specifiche sull’elettrosmog a livello nazionale". "Sarebbe bello – hanno insistito i cittadini – se i legali dei Comitati potessero lavorare a quattro mani con quelli del Comune. Si potrebbero, poi, associare Amministrazioni per tentare di cambiare la legge Gasparri del 2002 che toglie potere ai Comuni". Fattori e Fanesi si sono impegnati a organizzare incontri periodici con i comitati. Per i cittadini è fondamentale che il Comune non molli sul ricorso al Consiglio di Stato "per non creare un precedente che aprirebbe la strada all’invasione delle antenne".