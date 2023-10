Carignano, rilancio delle Terme escluso dal Prg

Escluso dal nuovo Prg il progetto di rilancio delle Terme di Carignano, presentato pubblicamente al cinema Masetti, un anno fa dal gruppo Romani proprietario dell’area, ma mai arrivato negli uffici comunali. Anzi il comitato "Riapriteci le Terme di Carignano" parla di voci che circolano "su una nuova eventuale vendita delle Terme" e chiede alla proprietà di uscire allo scoperto e "dissipare le perplessità della gente".

Buone notizie, invece, per un’altra area cruciale della città, quella dell’ex zuccherificio. Potrebbe diventare un polo logistico "per lo stoccaggio di materiale – spiega il vice sindaco e assessore all’Urbanistica , Cristian Fanesi -- a servizio di una rete di distribuzione non commerciale". Se tale funzione sarà confermata, per il suo inserimento nel Prg si interverrà con un emendamento. E’ infatti ormai avviato l’iter per l’adozione, se non l’approvazione, del Piano regolatore generale.

"Dopo essere stato presentato nei quartieri – chiarisce Fanesi – martedì scorso, il Prg ha ottenuto il via libera della giunta". Ora dovrebbe approdare in consiglio comunale entro il mese di novembre.

L’obiettivo della maggioranza, su cui sarebbe stato raggiunto l’accordo politico, è quello di adottare il Prg entro l’anno, prima che entri in vigore la nuova legge urbanistica regionale che ieri ha ottenuto il via libera della III Commissione consiliare regionale (Governo del territorio ambiente e paesaggio) di cui è presidente il leghista Luca Serfilippi.

"Credo che con il nuovo Prg – commenta Fanesi – sia stato fatto un buon lavoro, risolvendo alcuni aspetti problematici e puntando ad alcuni obiettivi: riduzione del consumo di suolo, creazione di piccoli comparti di ricucitura urbana, blocco della trasformazione in appartamenti delle case mono e bifamiliari, tutela degli edifici e dei contesti urbani e maggiori tutele in aree simboliche come il porto e le frazioni".