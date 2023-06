Carissimo amante", Renzo Savelli racconta la storia di una tragedia settecentesca a Fossombrone"

La storia è di quelle da perderci la testa, una telenovela settecentesca fatta di amore, morte, (presunti) tradimenti, servi infedeli e prezzolati, parenti serpenti e assai venali, avvocati di razza. La racconta Renzo Savelli nel suo ultimo libro: si intitola "Carissimo amante" ed è pubblicato da Ideostampa edizioni. Se ne parla domani alla chiesa di San Filippo, con inizio alle 17,30. Storia pazzesca, quella che vede protagonista Agnese Paci, jesina di famiglia nobile, trasferitasi a Fossombrone per sposare Bernardo Billi. Per raccontarla Savelli è andato a scovare il faldone (mille pagine!) che raccoglie gli atti del secondo dei tre processi ai quali fu sottoposta la protagonista della vicenda, accusata di aver ammazzato il marito col veleno allo scopo di convolare con l’amante.

A giudicare da come Savelli (foto) racconta i fatti, questa tragedia di amore e morte è già un soggetto cinematografico fatto e finito: aspetta solo uno o più sceneggiatori che ne sappiano trarre il meglio.

Tutto si svolge nel primo ventennio del Settecento nelle magnifiche stanze di palazzo Billi. A un certo punto dopo una breve malattia il marito della giovane signora muore e la donna viene accusata di averlo fatto fuori col veleno, somministrato a poco a poco.

All’apparenza la giustizia dello Stato pontificio doveva essere un po’ più rapida della nostra, perché il primo processo a carico della vedova si celebra dopo solo quaranta giorni dalla dipartita del caro estinto e si conclude con la condanna a morte della donna, nel frattempo debitamente riparata in convento. Ne seguiranno altri due, di processi, e non vi diciamo come va a finire, per ovvi motivi.

