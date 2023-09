"Carissimo amante...". Sesso e tradimenti nel ’700

L’ultimo libro di Renzo Savelli si intitola “Carissimo amante“ (Ideostampa edizioni, 168 pagine, 10 euro) e racconta di una vicenda di cronaca nera che scosse Fossombrone tra gli anni Venti e Trenta del 1700. La storia è quella di tre personaggi in vista nella Fossombrone di allora. Lei, la moglie, è la nobile di origine jesina Agnese Paci (o Pace). Lui, il marito, è Bernardino Billi, personaggio non proprio gradevole le cui passioni sono, probabilmente in quest’ordine: la caccia, il vino e le donne (basta che respirino). L’altro (il presunto amante) è l’abate Francesco Peruzzini: abate che non ha preso i voti, si noti. A un certo punto Bernardino si ammala e si aggrava sempre più. In città cominciano a correre voci di una relazione amorosa tra Agnese e l’abate Peruzzini, nonché di un presunto tentativo di avvelenamento da parte di Agnese ai danni di Bernardino, per avere campo libero con l’amante. Fatto sta che a un certo punto il marito muore e la moglie viene accusata di uxoricidio.

Seguono tre processi: nei primi due Agnese viene condannata al taglio della testa. Del terzo non vi diciamo, perché se no che gusto ci sarebbe a leggere il libro di Savelli? Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: la relazione amorosa tra Agnesina Billi e Francesco Peruzzini ci fu davvero oppure no? Che ci fu, Renzo Savelli lo ricava dalla circostanza (provata per documenti) che a un certo punto della vicenda processuale Peruzzini si offrì di sposare Agnese. Mossa sciagurata, alla quale l’avvocato Cardolo Pianetti, parente e difensore di Agnese, si oppose con veemenza, perché avrebbe significato spiattellare coram populo che il supposto movente del presunto uxoricidio di Bernardino Billi era qualcosa di più che vane chiacchiere di paese. Ma secondo lo storico forsempronese in realtà ci sarebbe un’altra prova della infatuazione reciproca. Della infatuazione, non dell’omicidio, un conto è avere una relazione extraconiugale, un altro è avvelenare il coniuge. Quest’altra prova sarebbe una lettera trovata per caso nel 1995 tra un paio di centinaia di missive e cocci vari emersa da un restauro di Palazzo Billi. Tra le lettere una aveva come incipit: "Carissimo amante"...