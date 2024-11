Caritas a tutto campo. Letti, mensa, farmaci: "Aiutateci ad aiutare"

"Caritas è chi Caritas fa". Questo lo slogan scelto per la campagna di Avvento 2024 della Caritas diocesana, accompagnato da un logo che rappresenta due mani che si intrecciano, a rappresentare una fede che si rende concreta, come spiega la vicepresidente Maria Teresa Furla: "La campagna di raccolta fondi è un momento molto importante di incontro con la città – dice – perché noi possiamo sostenere i più deboli anche grazie alla comunità che ci accompagna ogni giorno. La relazione è fondamentale anche perché Caritas non gestisce soltanto servizi per chi ha bisogno di aiuto ma incontra anche persone". Quattro i progetti su cui si concentra la raccolta fondi. "Il primo – spiega Claudia Moschini, rappresentante dell’associazione – è quello dell’ospitalità per chi non ha casa, che riguarda nello specifico Casa Tabanelli, di proprietà del Lions Club ma gestita da noi, che oggi ospita 18 persone senza fissa dimora. Sostenendo questo progetto si potrà aumentare il numero di posti letto. Il secondo progetto è quello che riguarda la mensa. Il numero di pasti offerti nel 2023 è stato di circa 18mila. Un servizio che non si riferisce solo a persone di passaggio, ma oltre il 60% del totale dei pasti è consumato da persone stanziali che vivono da tempo nel nostro territorio". A presentare gli altri due progetti è Daniela Scansalegna di Caritas: "Il primo riguarda i farmaci per il Centro d’ascolto salute – dice –. Nel 2023 sono stati oltre 800 gli interventi nel nostro centro e le spese sanitarie sostenute da Caritas sia per chi non ha diritto all’assistenza sanitaria che per chi non ha reddito sufficiente per curarsi, sono in aumento. Sostenendo questo progetto si potrà contribuire a regalare farmaci di prima necessità per queste persone. Infine – conclude – il Sostegno per i minori presenti nel nostro territorio, presenti nei nuclei familiari conosciuti da Caritas. Nel progetto sono compresi aiuti per l’acquisto di prodotti per l’infanzia, acquisto di libri e materiale scolastico e sostegno per l’attività sportiva o ricreativa".

E’ possibile sostenere i progetti facendo una donazione, fiscalmente deducibile, a Fondazione Caritas Pesaro Ets ai seguenti indirizzi iban: IT07 P 05387 13310 000042084036 - BPER BANCA SPA, IT19 PO88 2613 3000 0000 0062 539 - BCC Pesaro e IT51 H 05018 02600 000016981995 - Banca Etica. "La comunità pesarese ha sempre risposto molto bene – dicono -. Facciamo un nuovo appello ad essere vicini a Caritas".

Alice Muri