Caritas, feste e cuori aperti. Con il concerto in Duomo si "Abbraccia un bambino"

Come aiutare Caritas a fare del bene? Cercando regalini di Natale al “Mercatino della solidarietà“, aperto in via del Seminario dalle 16,30 alle 19,30 (da giovedì a domenica); candidandosi a fare il volontario durante le quattro settimane di Avvento al servizio di una delle attività Caritas o partecipando al Concerto di beneficenza dell’Orchestra Sinfonica Rossini, previsto in Duomo giovedì 19 dicembre, alle ore 21."L’ingresso al concerto sarà per il pubblico ad offerta libera – spiega Claudia Moschini della Caritas diocesana – grazie alla generosità degli sponsor privati e pubblici che sostengono l’iniziativa, utile alla raccolta fondi per il progetto “Abbraccia un bambino“".

In cosa consiste? "E’ un progetto Caritas – continua Moschini –. Garantisce un sostegno ad un minorenne che vive all’interno di una famiglia fragile, in difficoltà economica. Il minorenne, seguito da un volontario Caritas potrà accedere a varie attività ricreative e sportive da cui sarebbe escluso". Il concerto promette bene. La Sinfonica con il Coro Vox poetica Ensemble di Fermo eseguirà il repertorio attingendo dall’opera di Vivaldi, Handel e Bach. "Colgo l’occasione – conclude Moschini – per ringraziare Barbara Nicolini e Alberto Moretti, titolari dello Spazio Conad all’interno del Rossini Center. Anche quest’anno – in memoria di Emilio Pietrelli, già direttore Caritas, scomparso ad aprile 2024 – per il 10 dicembre hanno invitato ad un pranzo natalizio 50 persone che solitamente mangiano alla mensa Caritas. E’ un gesto di cura e attenzione che regala un’occasione di leggerezza e relazione, fondamentali nella vita di tutti". Per diventare volontario Caritas le inofrmazioni vanno chieste per mail all’indirizzo caritas.pesaro@gmail.com.

Solidea Vitali Rosati