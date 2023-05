Caritas: il corpo e la mente Psichiatri gratis, ecco l’aiuto in più

Enrica Casoli, Corrado Tontini Paolo Drago. Non si tratta di un elenco di nomi, ma della necessità, di riconoscere, prima di tutto, il valore civico dei tre medici psichiatri citati. Casoli, Tontini e Drago presteranno servizio gratuito in Caritas, tre volte a settimana, rispondendo a quanti abbiano bisogno di un consulto specialistico per affrontare un fenomeno sociale in netta crescita quale è il disagio psichico. I locali della Fondazione Caritas Pesaro, in via del Teatro sopra la mensa, sono il luogo informale ideale per tendere una mano a chiunque accetti aiuto. "Per meglio organizzarci – ha spiegato Andrea Mancini, responsabile del Centro d’ascolto – è importante fare una telefonata al numero 0721 64613: i nostri operatori capiranno il bisogno e prenderanno un appuntamento con il medico di turno".

Perché il bisogno di un servizio del genere? A spiegarlo sono stati, ieri Caritas, Ambito territoriale sociale 1 (Ats 1) e tre funzioni dell’Azienda sanitaria territoriale Ast Pesaro Urbino (distretto sanitario; dipartimento dipendenze patologiche e dipartimento salute mentale). Il fronte del bene, ieri è stato rappresentato da Emilio Pietrelli, presidente Caritas; Luca Pandolfi, assessore e presidente Ats1 con il direttore Roberto Drago; Ricciardi, psichiatra e Marchionni, assistente sociale del Dipartimento dipendenze patologiche guidato dalla dottoressa Diotallevi; le assistenti sociali Michela Mazzanti e Lucia Curella del Dipartimento salute mentale diretto da Maria Elena Ridolfi. "Dal 2020, anno della pandemia, a tutt’oggi – ha osservato Pietrelli – la rete Caritas, presente nel territorio con i diversi punti di ascolto in tutta l’Arcidiocesi di Pesaro, è venuta a contatto con numerose situazioni di fragilità che si possono definire nuove ed insolite per quello che può essere il target di Caritas nell’immaginario collettivo".

Quali scenari? "Almeno due – continua Pietrelli –. Da un lato, la pandemia, il lockdown e relativa impossibilità di spostarsi e di viaggiare, hanno fatto sì che numerosi senza fissa dimora si fermassero nel territorio pesarese e divenissero stanziali. Questa permanenza, nel tempo, ha coinciso con la possibilità di conoscere in maniera più approfondita le persone che versano in condizioni di povertà estrema. Molti hanno presentato una sofferenza psichica di vario genere palesando la necessità di una cura mirata e specialistica. Ma la loro condizione di persona, spesso priva di residenza e di copertura sanitaria, non ha permesso un accesso ai servizi sanitari preposti se non quelli emergenziali".

Da qui la prima puntualizzazione: "Il servizio – spiega Mancini – è aperto a tutti, ma se la persona che esprime il bisogno fosse destinataria di servizi coperti dalle strutture pubbliche, Caritas la dirotterà ai professionisti dell’Ast. Quanti invece non dovessero avere i requisiti, perché sprovvisiti di documenti personali o perché senza residenza, saranno preso in carico dalla Caritas". Ma il progetto aiuterà anche nel secondo scenario, quello che coglie un disagio crescente tra i più giovani e nelle famiglie. "Sì – conclude Pietrelli –. Abbiamo trovato genitori preoccupati per i loro figli ormai ultra ventenni con difficoltà ad uscire di casa, propensi all’isolamento, oppure adulti con una situazione personale esterna precaria. Questo malessere generale, non meglio identificato purtroppo cozza con le ristrette risorse economiche che in questo periodo sempre più famiglie vivono. Ad oggi c’ è anche fragilità nel rapportarsi con il mondo del lavoro o con i ritmi di una vita familiare e genitoriale compressa nei tempi e accelerata nelle esigenze". La possibilità quindi di intercettare un sommerso, arrivando al più alto numero di utenti, è stata la speranza espressa dai vari professionisti presenti, prima fra tutti dalla direttrice del Distretto, Elisabetta Esposto. Tutti hanno sottolineato l’efficacia di Caritas in questa partita. "Luoghi informali come la Caritas – osserva Ricciardi – sono certamente una rete migliore per intercettare il disagio laddove il servizio pubblico non sempre arriva".

Solidea Vitali Rosati