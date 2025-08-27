Carlo Romano morto in casa a 25 anni, Casinina sotto choc: era stimato da tutto il paese

Fuga dall'ateneo
CronacaCarlo Romano morto in casa a 25 anni, Casinina sotto choc: era stimato da tutto il paese
27 ago 2025
DAVIDE EUSEBI
Cronaca
L’autopsia si terrà all’ospedale di Fano molto probabilmente giovedì 28 agosto. Era un ragazzo socievole, tutti gli volevano bene, gli sarebbe piaciuto fare il cuoco

Carlo Romano è stato trovato morto nella sua abitazione di Casinina dove viveva con la famiglia

Carlo Romano è stato trovato morto nella sua abitazione di Casinina dove viveva con la famiglia

Casinina (Pesaro), 28 agosto 2025 – Ha destato profondo cordoglio a Casinina la scomparsa improvvisa di Carlo Romano, 25 anni da compiere, trovato senza vita nella sua abitazione di via Leopardi nel pomeriggio di martedì.

L’autopsia per capire le ragioni del decesso sarà eseguita probabilmente domani all’ospedale di Fano. Pare che il giovane sia stato ritrovato da uno dei famigliari con cui viveva. Carlo era molto conosciuto in paese dove tutti gli volevano bene. Lo si vedeva a volte nel piccolo centro di Casinina, dove aveva anche amici e dove frequentava vari ambienti. Un ragazzo socievole e con molti interessi. Aveva studiato alla Scuola d’arte di Urbino, era amante della musica dell’arte e dello skate. La sua famiglia era originaria della Sicilia e si era inserita molto bene a Casinina.

Carlo frequentava anche il bar del paese “Bibi Bar” ora gestito da Francesco Eusebi: “Era una ragazzo molto gentile e buono – racconta Francesco – ci frequentava da solo o con alcuni amici, lo vedevo spesso da noi, spesso ci si fermava a parlare. Era appassionato di cucina, gli piaceva fare il cuoco e stava cercando lavoro, me ne aveva parlato, e io mi ero interessato per trovare una soluzione e aiutarlo a realizzare questo desiderio”.

Un ragazzo anche molto affezionato alla famiglia: “Il padre lavorava spesso fuori, ma Carlo era molto vicino alla mamma e l’aiutava anche in casa, un ragazzo premuroso e affezionato ai genitori. Era figlio unico e immaginiamo in questo momento il dolore della mamma e della famiglia che è lo stesso nostro. Se n’è andato un ragazzo stimato, aveva frequentato le scuole di Casinina, quella dell’infanzia e le elementari, fin da bambino si era fatto stimare anche dalle insegnanti e da tutti, come del resto la sua famiglia”.

d.e.

