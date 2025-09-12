Carlo Ruggeri si candida per le regionali

Carlo Ruggeri si candida alla Regione. Lo fa, dice, per continuare la sua battaglia di sempre, quella per riavere l’ospedale a Fossombrone: "Non questo o quel servizio – spiega – ma proprio l’ospedale". Così Ruggeri presenta la sua candidatura: "Delle liste che si presentano alle elezioni regionali del 28/29 settembre, sono l’unico capolista nella vallata del medio/alto Metauro. Ciò per la ragione, particolarmente significativa, che la lista civica autonoma “Evoluzione della Rivoluzione“, col simbolo del lupo giallo, ha ritenuto di mettere capolista provinciale in ogni provincia personaggi più che noti con un curriculum di anni di lotte sul sociale e sulla sanità in particolare, oltre che a favore dei consumatori insoddisfatti e tartassati. La Lista del lupo giallo si presenta da sola, ed è apartitica, totalmente alternativa rispetto alle coalizione della sinistra di Ricci, del Pd, ora con i 5 Stelle alleati, e altri cespuglietti. Alternativa a quel Pd che nel 2015 chiuse ben 13 ospedali pubblici, come quelli di Fossombrone, di Cagli e di Sassocorvaro, trasformandoli negli attuali miseri cronicari/ambulatorio. Ma la Lista del lupo giallo si presenta ancora di più in alternativa rispetto alla coalizione di destra di Acquaroli, che il 9 agosto 2023 confermò le chiusure dei tre ospedali sopra citati, dove ora di ospedaliero per acuti non c’è piu’ nulla, se non il deserto per gran parte della giornata. La Lista “Evoluzione della Rivoluzione“ e i suoi capilista provinciali si batteranno, soprattutto in consiglio regionale, ma anche fuori, per la sacrosanta riapertura e potenziamento degli ospedali pubblici come Fossombrone, Cagli e Sassocorvaro, che debbono avere tutte le funzioni di ospedali di base, vitali per risolvere lo sfascio attuale della sanità marchigiana".

a. bia.