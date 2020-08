Pesaro, 27 agosto 2020 - Un rombo. Ma è quello della morte. Perché il nastro d’asfalto del motorismo pesarese ieri ha piantato un’altra croce: è morto Carlo Raul ‘Ciccio’ Tausani. Aveva 67 anni. Si è spento nel reparto di rianimazione dove era stato ricoverato per una crisi respiratoria. Da anni lottava con una malattia spietata: la Sla. Cervello lucido con il corpo che ti abbandona, piano piano, ma inesorabilmente. Una notizia, la morte di Carlo Raul Tausani – questo il suo nome – che è piombata nell’ambiente motoristico cittadino, mentre in Duomo centinaia di persone stavano dando l’ultimo saluto a Paolo Prosperi.

"Basta, basta, basta, non se ne può più – ha detto Paolo Marchinelli del registro storico della Benelli –. Non si fa altro che piangere". Perché Ciccio Tausani nell’ambiente delle corse era amato e stimato: "Un talento", lo definisce Luciano Battisti.

Ciccio Tausani era nato il 13 marzo del 1953, lo stesso giorno, un anno dopo è nato Graziano Rossi "tanto che per tanto tempo hanno sempre festeggiato i compleanni assieme", ricordano gli amici. Perché Ciccio Tausani era un uomo delle corse: aveva vinto il titolo italiano delle 125cc e con la Morbidelli, nel gran Premio Pesaro Mobili di villa Fastiggi del 1975 era salito sul podio. Con lui Jarno Saarinen che correva con la Benelli. Poi Ciccio Tausani aveva avuto diverse esperienze sia con case pesarese, ma anche con grandi marchi perché aveva partecipato ai mondiali in sella ad una Yamaha 350cc.

Corridore in gioventù, ma poi anche titolare della concessionaria Suzuki dove è andato tutti i giorni fino alla chiusura per Ferragosto. Una figura molto conosciuta sia per i titoli sportivi, sia come concessionario, sia anche per il fatto che faceva parte delle ‘grandi’ famiglie della città. Il padre Raul era medico veterinario, la mamma, una Cerri di Cattolica veniva dall’ambiente dei grandi albergatori ed a Pesaro la famiglia era proprietaria anche di quello che oggi è l’hotel Excelsior.



Educato e di buone maniere, Ciccio Tausani ha poi incontrato Claudia Iaia Palazzetti, la figlia del costruttore edile. Un matrimonio felice con tre figlie, Giorgia, Vittoria e Clara. Ciccio Tausani lascia anche il genero Matteo e la sorella Manuela. Prima che il corpo l’abbandonasse definitivamente, domenica aveva seguito con alcuni amici, nella sua casa in viale Trento, il gran premio di moto in tv. Poi piano piano si è spento per un grave crisi respiratoria: la corsa in ospedale, il ricovero nel reparto di rianimazione e ieri pomeriggio intorno alle 15,30 la fine.

Nella tarda serata di ieri non era stato stabilito ancora il giorno del funerale. Comunque per disposizione di Ciccio Tausani, solamente una messa, senza annunci funebri. Per sua disposizione il corpo verrà cremato "perché voleva rimanere a casa sua".

m.g.